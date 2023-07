Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kleinkind stürzt in Vitte auf der Insel Hiddensee aus dem Fenster

Bergen (ots)

Am 14.07.2023 gegen 18:55 Uhr wurde dem Rettungsdienst und der Polizei gemeldet, dass in der Ortschaft Vitte auf der Insel Hiddensee ein Kleinkind aus einem Fenster gestürzt ist. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst bestätigte sich der Sachverhalt. Eine Urlauberfamilie aus der Schweiz bezogen ihre Ferienwohnung in einem Ferienhaus in der Straße "In den Dünen" in der Ortschaft 18565 Vitte. Dort öffneten sie im Wohnzimmer die Fenster und begaben sich anschließend ins Schlafzimmer, um dort ebenfalls die Fenster zu öffnen. Diesen kurzen Augenblick nutzte der 18 Monate alte Sohn, um auf das Fensterbrett zu klettern. Von dort stürzte er mit dem Fliegengitter aus dem Fenster. . Der Junge fiel kopfüber voran aus einer Höhe von etwa 3,50 Metern auf weichem mit Gras bewachsenen Sandboden. Dabei holte er sich eine blutige Nase und eine Schürfwunde an der Stirn. Weitere äußere Verletzungen waren nicht feststellbar. Trotzdem wurde der Junge vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Wo er stationär aufgenommen wurde, um genauere Untersuchungen durchzuführen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

