Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Senior verliert Kontrolle über seinen Wagen - Fußgängerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 9 Uhr in der Pacellistraße ereignet hat, wurde eine 84-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein 85 Jahre alter BMW-Fahrer parkte rückwärts am Fahrbahnrand in eine Parklücke ein und verlor beim Rangieren aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Er beschleunigte seinen Wagen vorwärts, überrollte dabei die Beine der Fußgängerin und prallte gegen deren geparkten Opel Corsa. Durch die Wucht des Aufpralls schob der BMW die vor sich geparkten Autos aufeinander. Dabei entstand an vier Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, der auf etwa 40.000 Euro beziffert wird. Die Frau musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und schließt ein gesundheitliches Problem des 85-Jährigen nicht aus.

Friedrichshafen

Radfahrer fährt über Rot und wird von Pkw erfasst

Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr ein jugendlicher E-Bike-Fahrer, als er es offenbar zu eilig zur Schule hatte und in der Ravensburger Straße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Jugendliche auf dem Radweg entlang der Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und überquerte die Straße Am Seewald trotz roter Ampel. Eine 42 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte bei Grün auf die Ravensburger Straße einfahren und kollidierte mit dem Zweiradfahrer. Dieser stürzte über die Motorhaube zu Boden und zog sich dabei lediglich leichte Blessuren zu. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Jugendliche muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Bodenseekreis

Falsche Polizeibeamte und Schockanrufe

Erneut ist eine Welle von betrügerischen Anrufen über den Bodenseekreis gerollt. Insbesondere traf es dabei Menschen im östlichen Bodenseekreis. Die Anrufer gaben sich als vermeintliche Polizeibeamte und Staatsanwälte aus. Über das Telefon forderten sie eine Kaution, da ein angeblicher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge erkannten die Betrugsopfer die hinlänglich bekannte Masche glücklicherweise rechtzeitig und legten auf. Eine 58-Jährige war von der aufgetischten Geschichte, bei dem sich sogar eine weinende Frau als deren Tochter ausgab, derart überzeugt, dass sie einen fünfstelligen Euro-Betrag bereitlegte. Als sie ihre richtige Tochter erreichte, flog der Betrugsversuch jedoch auf. Die Polizei warnt eindringlich vor Betrugsmaschen am Telefon und bittet darum, insbesondere Freunde, ältere Angehörige oder Nachbarn zu sensibilisieren. Sollten Sie Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden sein, wählen Sie umgehend den Notruf unter 110. Tipps und Tricks, wie Sie sich verhalten können und Hinweise rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Tettnang

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Leichte Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Motorradfahrer zugezogen, der am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf der B 467 gestürzt ist. Der Zweiradfahrer war auf der Bundesstraße aus Richtung Kressbronn kommend unterwegs und wollte nach rechts auf die L 333 abfahren. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er, schlitterte über die Verkehrsinsel und die Gegenfahrbahn in einen Straßengraben. Dabei stieß er gegen ein Verkehrszeichen und die Leitplanke. Der 17-Jährige hatte Glück im Unglück. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. An seiner 125er- Maschine dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 8.0000 Euro beziffert wird.

Kressbronn

Randalierer beleidigt Beamte

Weil er am Mittwochnachmittag im Bereich der Bodan-Werft randaliert und im Anschluss die Polizei angegangen hat, muss ein 27-Jähriger mit Konsequenzen rechnen. Die Beamten waren verständigt worden, da der Mann in einem Geschäft Glasscheiben zertrümmert haben soll. Beim Eintreffen der Polizei warf er mit beleidigenden Aussagen um sich. Da sich der deutlich alkoholisierte 27-Jährige nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Im weiteren Verlauf normalisierte sich der Gemütszustand des Randalierers und die Polizisten verwiesen ihn des Platzes. Da er jedoch kurze Zeit später erneut zu randalieren begann und weitere Fensterscheiben einwarf, mussten die Beamten erneut anrücken. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde ein Rettungsdienst hinzugerufen, der den Mann unter Polizeibegleitung in eine Fachklinik brachte. Auf den 27-Jährigen kommen nun diverse Strafanzeigen zu.

Überlingen

Mehrere Leichtkraftrad-Fahrerinnen in Auffahrunfall verwickelt

Drei verletzte Personen und Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der L 200a ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war in Richtung Salem unterwegs. Sie wollte nach rechts in die Rengoldshauser Straße nach Nußdorf abbiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Die drei dahinterfahrenden 16 Jahre alten Leichtkraftrad-Fahrerinnen erkannten dies offenbar zu spät. Die hinter dem Pkw Fahrende bremste ab und stieß leicht gegen das Heck des Wagens. Die folgende 16-Jährige kam zwar noch rechtzeitig zum Stehen, wurde jedoch von der hinter ihr fahrenden Zweiradlenkerin, die eine Mitfahrerin dabeihatte, touchiert. Beim folgenden Sturz zogen sich die alle drei leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik ambulant versorgt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.500 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Markdorf

Kontrolle über Auto verloren - Unfall

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwoch gegen 22.15 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war von der Stadtmitte in Richtung Meersburg unterwegs und geriet kurz vor dem Ortsschild nach rechts in den Grünstreifen. In der Folge lenkte er gegen und übersteuerte seinen Wagen. Der Pkw drehte sich und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand rund 12.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.

Bermatingen

Mutmaßlich betrunken und ohne Führerschein von Unfallstelle geflüchtet

Der Polizeiposten Markdorf ermittelt aktuell gegen einen 21-Jährigen, der im Verdacht steht, am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr alkoholisiert mit einem Auto gefahren und nach einem Unfall in der Bahnhofstraße geflüchtet zu sein. Der Mann soll mit seinem BMW ein Verkehrsschild und den Eingangsbereich eines Wohnhauses beschädigt und im Anschluss das Weite gesucht haben. Ein aufmerksamer Anwohner war auf den Unfall aufmerksam geworden, notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten stellten den 21-Jährigen und bemerkten eine Alkoholisierung, weshalb er in einem Krankenhaus zwei Blutproben abgeben musste. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, ist der mutmaßliche Unfallverursacher auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall entstand am Haus und der Verkehrseinrichtung rund 1.500 Euro Sachschaden, am Wagen des Unfallverursachers beläuft sich dieser auf etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell