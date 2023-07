Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Strohpresse mit erheblichem Sachschaden bei 17089 Bartow (LK MSE)

Malchin (ots)

Am 15.07.2023 gegen 16:45 Uhr ist auf einem Feld kurz vor der Ortschaft Bartow aus Richtung L35 kommend eine Strohpresse in Brand geraten. Der Landwirt hatte wenige Minuten vor Brandausbruch mit den Pressarbeiten begonnen. Die Flammen griffen dabei auf das umliegende Stoppelfeld über. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den Orten Bartow, Altentreptow, Burow und Weltzin konnten den Brand an der Strohpresse sowie den Brand auf der Ackerfläche unter Kontrolle bringen und löschen.

Angaben zur Brandursache können nach aktuellem Stand nicht gemacht werden, vermutlich wurde der Brand durch Funkenflug ausgelöst. An der Strohpresse entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Am Feld entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Verletzt wurde niemand

