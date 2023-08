Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Diebstahl in Neuss

Neuss (ots)

Ein Polizeibeamter fuhr am Sonntag (20.08.), gegen 03:40, in Neuss Streife. Auf der Jülicher Straße an der Ecke Wendersstraße fiel ihm ein junger Mann auf, welcher sich auffällig an einem Motorroller aufhielt. Als der Beamte sein Fahrzeug abstellte, um den Unbekannten zu kontrollieren, ließ er den Roller fallen und entfernte sich in Richtung Bergheimer Straße. Zwei weitere Beamte konnte den 16-jährigen Neusser in der Nähe antreffen. Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zu einer Polizeiwache genommen.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell