Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeuge nach Spiegelunfall am Eltener Markt gesucht

Emmerich-Elten (ots)

Am Samstag (21. Januar 2023) gegen 09:45 Uhr hielt der Fahrer eines VW Caddy an der Straße Eltener Markt in Höhe eine Bankfiliale kurz an, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen. In dem Moment fuhr ein Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen in Fahrtrichtung Schmidtstraße an dem VW vorbei und touchierte mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des Caddys. Dabei wurde der Spiegel des VW beschädigt. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich darum zu kümmern. Ein Unfallzeuge rief dem VW-Fahrer seine Telefonnummer für Rückfragen zu, allerdings wurde die Nummer offenbar falsch notiert. Dieser Zeuge und eventuell weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell