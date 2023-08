POL-NE: Einbruch in Korschenbroicher Stadtverwaltung

Neuss (ots) - In einem Parkhaus an der Rheinstraße in Neuss schlugen unbekannte Tatverdächtige die Scheiben dreier Fahrzeuge ein. Die Tat ereignete sich von Freitag (18.08.), circa 18 Uhr, bis Samstag (19.08.), circa 03:30 Uhr. An der Michaelstraße in Neuss wurden sechs Fahrzeuge in einem Parkhaus angegangen. Unbekannte schlugen im Zeitraum von Freitag, circa 12:00 Uhr, bis Samstag, etwa 01:45 Uhr, die Scheiben der ...

mehr