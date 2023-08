Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior verletzt sich bei Sturz mit Fahrrad schwer

Meerbusch (ots)

Am Sonntag (20.08.), gegen kurz vor 12:30 Uhr, ist ein 79 Jahre alter Mann aus Meerbusch mit seinem Fahrrad an der Meerbuscher Straße gestürzt. Der Senior hat sich dabei so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf dem Geh- und Radweg der Meerbuscher Straße unterwegs, als er auf Höhe von "Haus Meer" aus bislang unbekannten Gründen mit dem Vorderrad in den Grünstreifen geriet und stürzte. Dritten waren an dem Unfall nach Angaben von Zeugen nicht beteiligt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 in Kaarst übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell