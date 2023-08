POL-NE: Zehn Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Meerbusch (ots) - Einen schwarzen Audi RS 6 Avant haben Autodiebe in der Zeit von Donnerstag (17.08.), 21:30 Uhr, bis Freitag (18.08.), 07:30 Uhr, an der Wasserstraße gestohlen. Der Kombi stand in einer Grundstückseinfahrt und hatte zur Tatzeit das Kennzeichen NE-R 1270. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

mehr