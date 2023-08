Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen schwarzen Audi RS 6 Avant

Meerbusch (ots)

Einen schwarzen Audi RS 6 Avant haben Autodiebe in der Zeit von Donnerstag (17.08.), 21:30 Uhr, bis Freitag (18.08.), 07:30 Uhr, an der Wasserstraße gestohlen. Der Kombi stand in einer Grundstückseinfahrt und hatte zur Tatzeit das Kennzeichen NE-R 1270.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie es den Dieben möglich war, den Wagen zu entwenden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Auto war mit einem schlüssellosen Zugangssystem (Keyless-Go) ausgestattet. Bei solchen Fahrzeugen erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Die neue Technik ist gegebenenfalls nicht nur komfortabel für die Besitzer, sondern auch für Autodiebe. Die Polizei rät deshalb Autobesitzern mit diesem Zugangssystem: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Weitere Informationen zum Thema Keyless-Go gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/autodiebe-nutzen-keyless-go-fuer-ihre-zwecke.

