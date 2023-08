Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Neuss

Neuss (ots)

In einem Parkhaus an der Rheinstraße in Neuss schlugen unbekannte Tatverdächtige die Scheiben dreier Fahrzeuge ein. Die Tat ereignete sich von Freitag (18.08.), circa 18 Uhr, bis Samstag (19.08.), circa 03:30 Uhr.

An der Michaelstraße in Neuss wurden sechs Fahrzeuge in einem Parkhaus angegangen. Unbekannte schlugen im Zeitraum von Freitag, circa 12:00 Uhr, bis Samstag, etwa 01:45 Uhr, die Scheiben der Autos ein und durchwühlten das Fahrzeuginnere.

Weitere vier Fahrzeuge wurden an der Trankgasse in der Neusser Innenstadt angegangen. Auch hier wurden die Scheiben der Pkw eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht. Der Tatzeitraum liegt nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von Freitag, circa 19:55 Uhr, bis Samstag, etwa 00:15 Uhr.

Im Zeitraum von Donnerstag (17.08.) bis Samstag (19.08.) schlugen, zwischen 15:00 Uhr und 17:20 Uhr, unbekannte Tatverdächtige drei weitere Fahrzeugscheiben ein. Die Autos waren in einer Tiefgarage an der Mühlenstraße in Neuss abgestellt.

An der Hessenstraße in Neuss machten sich Unbekannte von Sonntag (13.08.), circa 18:00 Uhr, bis Samstag (19.08.), etwa 11:30 Uhr, an mehrere Fahrzeuge zu schaffen. Dabei wurden die Fensterscheiben der Autos eingeschlagen.

Ob etwas entwendet wurde, ist in allen Sachverhalten noch Teil der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell