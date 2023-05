Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Sexuelle Belästigung - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wir suchen Zeugen, die nach einer sexuellen Belästigung in Warendorf Hinweise auf einen Unbekannten geben können.

Eine 17-jährige Jugendliche war bereits am Montag (24.03.2023, 18.16 Uhr) im Emspark in Warendorf unterwegs. Auf Höhe des Piratenspielplatzes kam ihr ein Mann auf einem schwarzen Herrenrad entgegen. Der Mann sprach die Warendorferin an und machte ihr zunächst ein Kompliment. Anschließend fragte er, ob sie ihm bei seiner Selbstbefriedigung zusehen wolle. Als sie dies verneinte, bat er ihr sexuelle Dienste an - auch das verneinte sie deutlich. Als sich eine unbekannte Passantin näherte, flüchtete der Unbekannte.

Folgendermaßen wird er beschrieben: circa 18 bis 20 Jahre alt, 1.85 Meter groß, blonde kurze Haare, trug eine schwarze Jacke, eine blaue Hose, war dünn und sprach Hochdeutsch.

Hinweise zu dem Unbekannten oder der Zeugin nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell