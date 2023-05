Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Frontalzusammenstoß endet im Krankenhaus

Warendorf (ots)

Für vier Menschen hat der Mittwochmorgen (03.05.2023, 07.45 Uhr) nach einem Verkehrsunfall in Beckum im Krankenhaus geendet.

Eine 45-jährige Autofahrerin aus Beckum war in ihrem Auto auf der Vellerner Straße von Neubeckum kommend Richtung Vellern unterwegs. Vor ihr bildete sich verkehrsbedingt ein Rückstau auf Höhe der Zufahrt Domhof. Aus noch unklarer Ursache bemerkte sie den wartenden Verkehr vermutlich zu spät, versuchte ein Auffahren zu verhindern und lenkte nach links. Hier geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Kastenwagen frontal zusammen. Der 46-jährige Fahrer aus Oelde und seine beiden Beifahrer waren in dem Handwerkerfahrzeug in Richtung Neubeckum unterwegs.

Rettungskräfte mussten aus beiden Fahrzeugen je eine Person befreien. Die 45-jährige Beckumerin wurde schwer verletzt und die drei Männer leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Vellerner Straße war rund 2,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell