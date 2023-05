POL-WAF: Telgte. Jugendliche stoßen gegen Auto

Warendorf (ots) - "In Wadersloh brennt eine Scheune" - so lautete ein Notruf am Dienstag (02.05.2023, 19.18 Uhr). Nach Eintreffen von Feuerwehr und Polizei an der Glennstraße stellte sich heraus, dass ein Papierstapel innerhalb einer Scheune in Brand geraten war und das Feuer zum Teil auf die Holzbalken des Fachwerkhauses übergriffen hatte. Nach rund 30 Minuten war der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. Zwei ...

