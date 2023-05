POL-WAF: Wadersloh. Brand einer Scheune gemeldet

Warendorf (ots) - Beim Abbiegen sind am Dienstagmittag (02.05.2023, 13.25 Uhr) zwei Menschen in Beckum leicht verletzt worden. Eine 57-jährige Autofahrerin aus Beckum fuhr auf der L 507 von Beckum kommend Richtung Dolberg. Zeitgleich befand sich hinter ihr ein 49-jähriger Mann aus Hamm in seinem Auto. Als die Beckumerin auf Höhe eines Reitvereins nach links in die Zufahrt abbog, stieß sie mit dem Auto des Mannes aus ...

