POL-WAF: Ennigerloh. Täter auf frischer Tat ertappt - Einbruchserie aufgeklärt

Warendorf (ots)

Der guten Zusammenarbeit zwischen Zeugen, Kolleginnen und Kollegen aus dem Wachdienst und der Kriminalpolizei ist es zu verdanken, dass eine Einbruchserie in Ennigerloh aufgeklärt werden konnte.

Wie berichtet verschafften sich zwischen Sonntag (16.04.2023, 23.30 Uhr) und Montag (17.04.2023, 14.00 Uhr) Täter Zugang zu einer Pizzeria an der Straße Im Drubbel. Ein Imbiss am Bürgermeister-Frisch-Platz ist ebenfalls Zielobjekt unbekannter Täter gewesen. Sie verschafften sich zwischen Sonntag (16.04.2023, 20.00 Uhr) und Montag (17.04.2023, 11.15 Uhr) Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus einer Buchhandlung an der Geiststraße stahlen der oder die Täter ebenfalls Bargeld aus einer Kasse. Hier wurde am Montagmorgen (17.04.2023, 00.47 Uhr) eingebrochen. Der Beauty-Salon in der Geiststraße ist zwischen Samstag (15.04.2023, 19.15 Uhr) und Montag (17.04.2023, 08.00 Uhr) angegangen worden. Zwischen Freitag (14.04.2023, 13.55 Uhr) und Montag (17.04.2023, 07.59 Uhr) verschafften sich Unbekannte zu den Räumlichkeiten eines Fotostudios an der Geiststraße. Auch weitere Pizzerien, Restaurants und Räumlichkeiten sowie ein Hundesalon waren Ziele eines Einbrechers.

Dank des Hinweises eines Zeugen, konnten Polizisten am frühen Mittwochmorgen (26.04.2023) einen Einbrecher stellen und vorläufig festnehmen. Dieser hatte sich Zugang zu einem Gebäude an der Clemens-August-Straße verschafft. Nach dem Eintreffen der Beamten flüchtete der Unbekannte zunächst, konnte aber an seinem Auto gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen Mann aus Ennigerloh. Durch polizeiliche Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht, dass der 18-Jährige für die Einbruchserie verantwortlich ist.

Nach Rücksprache der Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann zunächst entlassen, ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ist eingeleitet.

