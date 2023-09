Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, K6119, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6119 zwischen Eigeltingen und Honstetten - eine Person verletzt, 20.000 Euro Blechschaden (04.09.2023)

Eigeltingen, K6119 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmorgen auf der Kreisstraße 6119 zwischen Eigeltingen und Honstetten passiert ist. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 53-Jährige mit einem Ford Ranger auf der K6119 in Fahrtrichtung Eigeltingen. Aufgrund blendender Sonne geriet die Frau mit ihrem Wagen dabei auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen Mercedes Sprinter eines 31-Jährigen. Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen die in einer Klinik behandelt werden mussten. An den beiden beteiligten Autos entstand Blechschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell