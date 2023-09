Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) 63-Jähriger bei Parkplatzunfall schwer an einer Hand verletzt

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Montagmorgen ist ein 63-jähriger Mann bei einem Unfall im Zusammenhang mit dem Rangieren eines Lastwagens auf dem Parkplatz eines Schreinereibetriebes in der Straße "Am Espen" schwer an einer Hand verletzt worden. Gegen 07.40 Uhr öffnete der Mann die Beifahrertür eines auf dem Parkplatz abgestellten Mercedes Sprinters. Zur gleichen Zeit fuhr ein 60-Jähriger mit einem 12-Tonnen-Lastwagen des Typs Mercedes Benz Atego an dem abgestellten Sprinter vorbei. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Heck des Lastwagens und der geöffneten Beifahrertür, wobei die rechte Hand des 63-Jährigen zwischen die Türkante der Beifahrertür und das Lastwagenheck geriet. Bei dem Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen an der Hand zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell