Gaienhofen (ots) - Ein junger Mann hat am Freitagabend bei einem Polizeieinsatz Widerstand geleistet und einen Beamten verletzt. Gegen 19.30 Uhr kam es in einem Wohngebäude in der Straße "Auf der Breite" zu einem Polizeieinsatz mit einem stark betrunkenen 31-Jährigen. Da sich der junge Mann äußerst aggressiv ...

