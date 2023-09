Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Junger Mann leistet Widerstand und verletzt Polizisten (01.09.2023)

Gaienhofen (ots)

Ein junger Mann hat am Freitagabend bei einem Polizeieinsatz Widerstand geleistet und einen Beamten verletzt. Gegen 19.30 Uhr kam es in einem Wohngebäude in der Straße "Auf der Breite" zu einem Polizeieinsatz mit einem stark betrunkenen 31-Jährigen. Da sich der junge Mann äußerst aggressiv zeigte und im Verdacht stand zuvor mehrere Straftaten begangen zu haben, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam und brachten ihn zum Dienstwagen. Dabei sperrte er sich und trat im Gerangel einem 53-jährigen Beamten ins Gesicht. Mehrere umherstehende Personen solidarisierten sich währenddessen verbal mit dem 31-Jährigen, der schließlich mit Unterstützung weiterer Kräfte auf das Revier verbracht werden konnte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

