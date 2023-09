POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Unbekannter begeht Diebstahl aus grauem BMW - Polizei bittet um Hinweise (02./03.09.2023)

Reichenau (ots) - Ein junger Mann hat am Freitagnachmittag im Bereich des Bahnhofs in der Kindlebildstraße eine Frau vom Fahrrad getreten. Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem Rad auf dem Radweg in Richtung Konstanz. Auf Höhe des Bahnhofs stand ein 24-Jähriger mitten auf der Fahrbahn des Radweges. Als die Frau an dem Mann vorbeifuhr, trat dieser gegen das Fahrrad, so ...

