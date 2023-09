Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, L192, Lkr. Konstanz) Zwei Radfahrer bei Sturz verletzt (02.09.2023)

Öhningen (ots)

Bei einem Sturz auf dem Radweg zwischen Wangen und Hemmenhofen haben sich am Samstagmittag zwei Radfahrer verletzt. Gegen 13.30 Uhr waren ein 47-Jähriger und ein 59-Jähriger auf dem Radweg von Wangen in Richtung Hemmenhofen unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe des Schloss Marbach überholte der 47-Jährige den anderen Radler wobei es aufgrund Gegenverkehr zum Kontakt zwischen den beiden kam in dessen Folge die Männer stürzten. Der Jüngere erlitt dabei leichter Verletzungen, den 59-Jährigen brachte ein Rettungswagen mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An den Rädern entstand geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

