Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Eine Person bei Auffahrunfall verletzt (03.09.2023)

Singen (ots)

der Romeiasstraße auf die Ekkehardstraße Verletzungen erlitten. Eine 39 Jahre alte Frau fuhr mit einem Skoda Fabia auf der Romeiasstraße in Richtung Ekkehardstraße. Als die 39-Jährige an der Einmündung verkehrsbedingt anhielt, prallte ein hinter ihr fahrender 48-Jähriger mit einem VW in das Heck des stehenden Wagens. Die Frau schlug in Folge der Kollision mit dem Kopf auf das Lenkrad auf und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 2.000 Euro.

