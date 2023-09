Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) 24-Jähriger tritt Frau von Fahrrad (01.09.2023)

Reichenau (ots)

Ein junger Mann hat am Freitagnachmittag im Bereich des Bahnhofs in der Kindlebildstraße eine Frau vom Fahrrad getreten. Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem Rad auf dem Radweg in Richtung Konstanz. Auf Höhe des Bahnhofs stand ein 24-Jähriger mitten auf der Fahrbahn des Radweges. Als die Frau an dem Mann vorbeifuhr, trat dieser gegen das Fahrrad, so dass die 43-Jährige stürzte. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Verletzte. Passanten hielten den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

