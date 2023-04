POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Einbeck (ots) - Dassel (pap) Am Samstag, 01.04.2023, kam es in der Dasseler Ortschaft Deitersen zwischen 12.00 und 13.00 Uhr zu einem Einbruch im Wannekamp. In dem kurzen Zeitfenster sind bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise in das Einfamilienhaus eingedrungen. Es wurden sämtliche Räume betreten und durchwühlt. Die Täter konnten das Gebäude schließlich mit einem mittleren vierstelligen ...

