Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Vermeidbare Unfälle beschäftigen die Polizei in Grimmen

Grimmen (ots)

Am Montag, dem 05.12.2022 ereignete sich in den Abendstunden auf der Landesstraße 192 bei Drechow ein Verkehrsunfall. Eine 28-jährige deutsche Fahrerin eines Volkswagen kam gegen 18:45 Uhr zwischen Drechow und Dolgen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baumstumpf und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Auto hingegen erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Für die Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Straße etwa eineinhalb Stunden vollgesperrt. Ein bei der Unfallverursacherin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme und Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Am heutigen Dienstag, 06.12.2022 kurz nach Mitternacht wollten die Beamten aus Grimmen einen Audi A6 kontrollieren. Dieser kam aus Richtung B 105 und fuhr in Richtung Wüstenfelde. Als der Fahrer merkte, dass die Beamten ihm folgten und kontrollieren wollten, versuchte er sich durch Flucht der Maßnahme zu entziehen. In einer Kurve kam er im Weiteren nach links von der Fahrbahn ab und kam auf dem Feld zum Stehen. Anschließend flüchtete er zu Fuß weiter. Mehrere Streifenwagen aus den benachbarten Revieren kamen zur Unterstützung vor Ort. Auch ein Diensthund kam zum Einsatz. Zum Auffinden des Fahrers führten die Maßnahmen nicht. Der verunfallte Pkw, so stellte sich heraus, war weder zugelassen noch versichert. Die angebrachten Kennzeichen waren gefälscht. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen. Anzeigen wurden unter anderem aufgenommen wegen des Verdachts der Unfallflucht, des Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell