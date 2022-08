Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Mann mit fünf Haftbefehlen

Bielefeld (ots)

Am Sonntagabend (07. August) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 45-jährigen Deutschen verhaftet, der mit fünf Haftbefehlen gesucht wurde.

Bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof wurde der Wuppertaler verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hatte gegen den Mann fünf Haftbefehle erlassen. Wegen Verurteilungen wegen Bedrohung, Diebstahls und Leistungserschleichungen war er zu insgesamt 20 Monaten Haft verurteilt worden. Hinzu kam ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung aus einer Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs. Die nicht bezahlte Strafe von 1.200 Euro konnte der Verhaftete nicht beibringen, so dass er weitere 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat.

Der Wuppertaler legte ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag, beleidigte und bedrohte die Bundespolizisten, sie nach seiner Entlassung zu töten. Gegen ihn wurde daher ein weiteres Strafverfahren eröffnet. Er wurde noch in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell