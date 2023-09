Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B313 zwischen Zizenhausen und Hoppetenzell - Motorradfahrer verletzt (01.09.2023)

Stockach, B313 (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Bundestraße 313 zwischen Zizenhausen und Hoppetenzell ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Gegen 15 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit einer BMW-Maschine auf der B313 von Zizenhausen in Richtung Hoppetenzell. Im Kurvenbereich geriet der Biker auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in die Leitplanke. Der Mann blieb schwer verletzt hinter der Schutzplanke liegen, die BMW schleuderte indes zurück über die Fahrbahn. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt kam der 53-Jährige zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B313 zeitweise in beide Richtungen vollgesperrt.

