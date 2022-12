POL-PDNR: Mudersbach - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Rheinbrohl / Leubsdorf (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage kam es sowohl in der Maximilian-Kolbe-Schule in Rheinbrohl, als auch in der Grundschule St. Walburgis in Leubsdorf zu vollendeten Einbrüchen. Während in Rheinbrohl lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurde, konnten die unbekannten Täter in Leubsdorf mehrere Schultablets erbeuten. An beiden Tatorten richteten die Täter einen hohen Sachschaden an ...

