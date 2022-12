Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche in Schulen - Hoher Sachschaden

Rheinbrohl / Leubsdorf (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage kam es sowohl in der Maximilian-Kolbe-Schule in Rheinbrohl, als auch in der Grundschule St. Walburgis in Leubsdorf zu vollendeten Einbrüchen.

Während in Rheinbrohl lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurde, konnten die unbekannten Täter in Leubsdorf mehrere Schultablets erbeuten. An beiden Tatorten richteten die Täter einen hohen Sachschaden an Türen und Schränken an, welcher in beiden Fällen im fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird nicht ausgeschlossen.

Zeugen, die über die Feiertage verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Schulen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell