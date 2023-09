Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Allmendshofen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei erwischt "Geisterfahrerin" (04.09.2023)

Donaueschingen (ots)

Eine "Geisterfahrerin" aus dem Verkehr gezogen hat eine Polizeistreife am Montagvormittag kurz vor 10 Uhr. Eine 69-Jährige war mit einem Fiat 500 bei der Zufahrt "Donaueschingen-Mitte" falsch auf die Bundesstraße 27 aufgefahren. Bei ihrer Fahrt in Richtung Allmendshofen kam es kurz darauf zu einem "Beinah-Zusammenstoß" mit einem entgegenkommenden Auto. Auf Höhe Allmendshofen wendete die Falschfahrerin mitten auf der Fahrbahn, da sie ihren Irrtum bemerkt hatte. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, jetzt auf dem richtigen Fahrstreifen. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Die konnte die Fahrerin mit ihrem Fiat in Pfohren anhalten. Die Frau durfte nicht mehr weiterfahren und musste ihren Führerschein abgeben. Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Personen, welche die "Geisterfahrt" beobachtet haben oder dadurch gefährdet wurden bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell