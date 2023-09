Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Die Polizei Gelsenkirchen bekommt Verstärkung

Gelsenkirchen (ots)

Insgesamt fangen am Freitag, 1. September 2023, 44 Beamtinnen und Beamte ihren Dienst an. Die Mehrzahl von ihnen startet unmittelbar nach dem erfolgreich bestanden Studium in Gelsenkirchen in den Polizeidienst. Einige weitere von ihnen wechseln aus anderen Behörden nach Gelsenkirchen. Die Neuen verstärken hauptsächlich die Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz und Kriminalität. Aber nicht nur Polizeibeamte kommen neu in die Behörde. Auch zwei Verwaltungsbeamte verstärken die Polizei Gelsenkirchen, eine Kollegin im Bereich der Fortbildungsstelle und ein Kollege im Bereich Liegenschaften und Rechnungswesen. Der Leitende Polizeidirektor und kommissarische Behördenleiter Peter Both begrüßte gemeinsam mit den weiteren Direktionsleitern sowie der Gleichstellungsbeauftragten und dem Personalratsvorsitzenden die neuen Kolleginnen und Kollegen. "Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir brauchen jeden Einzelnen von Ihnen, um das Sicherheitsgefühl zu stärken und Straftaten zu verfolgen", so Peter Both in seiner Begrüßungsrede an die neuen Kolleginnen und Kollegen.

