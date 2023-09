Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Senior in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes auf einen Senior am Donnerstag, 31. August 2023, in Schalke. Ein 73-jähriger Gelsenkirchener lief gegen 13.50 Uhr mit seinem Rollator auf dem Gehweg der Wilhelminenstraße in Richtung Hans-Böckler-Allee, als ihn ein unbekannter Mann zunächst unter einem Vorwand ansprach, ihn fußläufig kurz verfolgte und ihn schließlich von hinten schubste. Der Gelsenkirchener fiel dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Tatverdächtige entnahm die Tasche samt Inhalt des 73-Jährigen, die er an seinem Rollator befestigt hatte und flüchtete in Richtung Overwegstraße. Der Unbekannte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und hat kurze, dunkle Haare. Er trug während der Tat einen roten Pullover, eine schwarze Kappe, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe. Hinweise zu dem Räuber bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

