Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Unbekannten?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Tatverdächtigen in einem Fall von Betrug mittels rechtswidrig erlangter Zahlungsmittel am Montag, 10. Oktober 2022, in Bulmke-Hüllen. Die Unbekannten werden verdächtigt, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20.20 Uhr mittels einer zuvor entwendeten Kreditkarte Bargeld in einer Bankfiliale abgehoben und weitere Transaktionen veranlasst zu haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten, tatverdächtigen Personen bitte unter der Rufnummer 0209 365 7212 an das Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/113877

