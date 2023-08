Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall endet in körperlicher Auseinandersetzung

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Auseinandersetzung zwischen den Unfallbeteiligten kam es am Dienstag, 29. August 2023, in Bulmke-Hüllen. Ein 42-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Auto gegen 11 Uhr auf der Hammerschmidtstraße in Richtung Wanner Straße. Kurz hinter der Kreuzung der Straßen Im Mühlenfeld und Pauluskirchplatz kam es zur Berührung zwischen dem Außenspiegel seines Fahrzeuges und einem am Straßenrand wartenden 21-jährigen Gelsenkirchener. Darauf folgte zunächst eine verbale und schließlich handfeste Auseinandersetzung zwischen den Gelsenkirchenern. Beide verletzten sich leicht und das Auto des 42-Jährigen wurde beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und der Auseinandersetzung dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell