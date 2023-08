Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Schwer verletzt worden ist eine 66-jährige Radfahrerin am Montagmittag, 28. August 2023, bei einem Verkehrsunfall in Scholven. Die Gladbeckerin war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Zweirad auf dem Scheideweg unterwegs in Richtung Norden und wollte mit diesem über die kreuzende Nienkampstraße hinweg weiter geradeaus fahren. Zeitgleich kam ihr in entgegengesetzter Richtung eine 68-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen entgegen, die nach einem Anhalten an einem Stop-Schild vom Scheideweg aus nach links in die Nienkampstraße abbiegen wollte. Dabei kollidierte das Auto der 68-Jährigen mit der 66 Jahre alten Radfahrerin, die auf die Motorhaube geschleudert wurde und dann auf die Fahrbahn stürzte. Sie wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und nach medizinischer Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell