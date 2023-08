Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Mit vielen Kräften war die Polizei Gelsenkirchen am vergangenen Freitagabend, 25. August 2023, in Bulmke-Hüllen im Einsatz. Dort kam es gegen 23.40 Uhr in einem Café an der Ecke Allemannenstraße/Erichstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Der Streit eskalierte nach ersten Ermittlungen schnell und es kam zu gegenseitigen Körperverletzungen, bei denen unter anderem ein Baseballschläger und Holzlatten zum Einsatz kamen. Beamte stellten drei Beteiligte im Rahmen einer Fahndung in einem Durchgang zwischen Germanen- und Vandalenstraße. Da nicht klar war, ob die Männer bewaffnet sind, fixierten die Beamten sie aus Eigensicherungsgründen. Einer von ihnen, ein 24 Jahre alter Mann aus Dortmund, hatte eine Gaspistole und ein Messer bei sich. Die Beamten stellten die Waffen sicher und fertigten eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gegen den Mann. Ihn selbst brachten die Beamten zur Identitätsfeststellung zur Wache. Rettungskräfte versorgten einen 38 Jahre alten Mann, der ebenfalls in Dortmund wohnt, aufgrund einer erlittenen Verletzung zunächst vor Ort und brachten ihn dann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen, auch gegen einen 38 Jahre alten Gelsenkirchener und einen 28 Jahre alten Dortmunder, die ebenfalls in den Streit verwickelt sind, dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell