POL-GE: Polizei sucht nach Räubern und Zeugen der Tat

Gelsenkirchen (ots)

Zur Herausgabe von Smartphone und Bargeld haben unbekannte Jugendliche zwei junge Gelsenkirchener am Sonntagmittag, 27. August 2023, in der Altstadt gezwungen. Unter Gewaltandrohung hatten die beiden unbekannten Täter die zwölf und 13 Jahre alten Jungen gegen 15 Uhr am Busbahnhof am Bahnhofsvorplatz aufgefordert, ihnen ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Nachdem die Gelsenkirchener der Forderung nachgekommen waren, flüchteten die Täter mitsamt der Beute. Die beiden Flüchtigen sind circa 15 bis 16 Jahre alt, beide etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatten blonde Haare. Einer der Täter hatte einen Boxer-Haarschnitt, leichten Bartwuchs und trug ein weißes T-Shirt zu einer weißen Hose. Der andere Gesuchte hatte seine blonden Haare nach hinten frisiert und trug eine Umhängetasche der Marke "Louis Vuitton" mit sich. Hinweise zu den Räubern bitte telefonisch an Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

