Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Einbruch in Apotheke

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die am frühen Freitagmorgen, 25. August 2023, in eine Apotheke in Bulmke-Hüllen eingebrochen sind. Zwei maskierte Täter drangen gegen 4.35 Uhr in die Geschäftsräume an der Bismarckstraße ein. Sie flüchteten jedoch bereits kurz darauf unerkannt und ersten Erkenntnissen nach ohne Beute. Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

