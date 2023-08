POL-GE: Rücknahme von zwei Öffentlichkeitsfahndungen/Unbekannter meldet sich nach Diebstählen

Gelsenkirchen (ots) - Wegen zwei Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte hat die Polizei am Mittwoch, 23. August 2023, Strafverfahren gegen zwei Männer eingeleitet. Vorausgegangen war im ersten Fall eine Häusliche Gewalt zwischen einem 48-Jährigen und seiner 33 Jahre alten Partnerin in einer Wohnung an der Sperberstraße in Buer. Zeugen hatten wegen eines lautstarken Streits gegen 18.45 Uhr die Polizei alarmiert. Die ...

mehr