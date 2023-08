Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger gesucht/Fotos zeigen den Dieb

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen bislang unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, am Samstag, 20. Mai 2023, um 11.48 Uhr die Trinkgeldkasse in einem Imbiss auf der Hochstraße in Buer entwendet zu haben. Dabei wurde er gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sie finden sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/113234 Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

