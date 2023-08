Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher erstattete gestern, 23. August 2023, gemeinsam mit seinem Vater auf einer Polizeiwache Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er gab an, am Samstag, 19. August 2023, gegen 16.30 Uhr im Bereich der Haltestelle Goldbergplatz in Buer von fünf unbekannten Jugendlichen angegriffen worden zu sein. Als er sich wehrte, drängten ihn die Täter gegenüber einer Bank in eine Ecke, um ihn zu treten und zu schlagen. Dabei verletzten sie den 15-Jährigen leicht. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zwei der Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 18 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß. Einer von beiden trug einen Schnurr- und Kinnbart sowie eine Jeanshose. Der andere hatte sehr kurze Haare und ebenfalls einen Bart. Am Mittwoch, 23. August 2023, traf der Geschädigte gegen 15.20 Uhr an der Vinckestraße in Höhe eines Supermarktes erneut auf einen der Tatverdächtigen. Dieser drohte dem Jugendlichen erneut, entfernte sich dann aber mit einem weiteren Unbekannten. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen der Taten sowie Hinweise zu den Tatverdächtigen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell