POL-GE: Wilde Fahrmanöver vor den Augen der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Es war echt, hätte sich für zwei Polizeibeamte aber auch anfühlen können wie eine Filmszene: Als die beiden gestern, 23. August 2023, um 23 Uhr während einer Pause in einem Schnellrestaurant an der Adenauerallee in Erle auf ihre Bestellung warteten, drehte vor ihren Augen ein Opel Corsa auf dem gut einsehbaren Parkplatz "Donuts", gab willkürlich Gas und führte mit quietschenden Reifen Bremsmanöver in unmittelbarer Nähe von Menschen durch. Einige Personen mussten deswegen zur Seite springen. Die Beamten ließen Pommes und Hamburger kalt werden und hielten den Wagen an. Der Beschuldigte, ein 19 Jahre alter Gelsenkirchener, gab an, den Streifenwagen nicht gesehen zu haben. Sonst wollte er keine Angaben machen. Sein ebenfalls 19 Jahre alter Beifahrer machte ebenfalls keine Angaben zum Sachverhalt. Die Beamten stellten das Fahrzeug als Tatmittel sicher. Den Führerschein nahmen sie dem Mann ab und untersagten ihm bis auf Weiteres das Führen von erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren ein.

