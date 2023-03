Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren

Schwarzwald-Baar-Kreis) Frau geht Betrüger auf den Leim

Polizei warnt vor neuer Telefon-Betrugsmasche (10.03.2023)

Donaueschingen (ots)

Mit einer neuen Betrugsmasche haben Unbekannte am Freitag in Pfohren zugeschlagen. Betrüger meldeten sich bei einer 31-jährigen Frau und gaben sich als Mitarbeiter ihrer Sparkasse, aus. Sie behaupteten, dass das Online-Banking der Frau gesperrt werden solle, sie aber nicht auf angebliche Schreiben reagiert habe. Sie forderten die Angerufene deshalb auf, ihre Banking-App zu löschen und schickten ihr per SMS einen Link, der sie auf eine echt aussehende Sparkassen-Seite im Internet führte. Dort musste sie ihre Bankdaten eintragen. Bei dieser Seite handelte es sich nicht um eine "echte" Seite, sondern um eine geschickt gemachte Täuschung, mit der die Betrüger die Bankdaten der Frau erlangen konnten. Mit diesen Daten konnten sie mehrere Geldabhebungen vornehmen: knapp 4.000 Euro wanderten so vom Konto der Getäuschten in die Taschen der Betrüger.

Nicht nur der "Enkeltrickbetrug", sondern auch vielfältige andere Betrugsmaschen über das Telefon, Internet, über Emails, SMS oder WhatsApp erfordern eine stetige Sensibilisierung und hohe Wachsamkeit in der Bevölkerung. Insbesondere ältere Mitmenschen sind gefährdet und werden von den, meist aus dem Ausland agierenden, Betrügerbanden ins Visier genommen. Tipps und Hinweise, wie man sich gegen diese kriminellen Banden und ihre Vorgehensweisen schützen kann, gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de.

