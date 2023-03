Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fehler beim Abbiegen - 18000 Euro Schaden

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 18000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, auf der Ekkehardstraße im Bereich der Kreuzung Thurgauer Straße ereignet hat. Eine 45-jährige Frau fuhr mit einem VW Turan auf der rechten Fahrspur der in Richtung Stadtmitte zweispurig verlaufenden Ekkehardstraße und wollte an der folgenden Kreuzung mit der Thurgauer Straße nach links in diese abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen Opel Astra, dessen 24-jähriger Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der Ekkehardstraße neben dem Turan in gleicher Richtung fuhr. Zwischen beiden Autos kam es zu einem heftigen Streifvorgang. Beide Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

