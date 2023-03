POL-MFR: (285) Zwei Fußgänger angegriffen - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - In der Nacht von Montag (27.02.2023) auf Dienstag (28.02.2023) brachen Unbekannte in einen Laden im Stadtteil Büchenbach ein. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Zwischen 21:45 Uhr und 22:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Glastür eines Geschäfts in der Dorfstraße ein und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Tabakdosen und ...

