POL-MFR: (283) Einbruch in Geschäft - Suche nach Zeugen

Fürth (ots) - Am Dienstag (28.02.2023) kam es in der Fürther Südstadt zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung. Die Verkehrspolizei Fürth sucht zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen. An der Kreuzung Schwabacher Straße/Kaiserstraße kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Der Fahrer eines Fords fuhr auf der Schwabacher Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof und wollte nach ...

