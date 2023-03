Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (280) Wer hatte Grün? - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Dienstag (28.02.2023) kam es in der Fürther Südstadt zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung. Die Verkehrspolizei Fürth sucht zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen.

An der Kreuzung Schwabacher Straße/Kaiserstraße kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Der Fahrer eines Fords fuhr auf der Schwabacher Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof und wollte nach links in die Kaiserstraße abbiegen. Der Fahrer eines Smarts fuhr ebenfalls auf der Schwabacher Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer (jeweils 58 Jahre alt) blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Fürth übernahm die Unfallaufnahme. Über den Unfallhergang machten die Beteiligten widersprüchliche Angaben hinsichtlich der Ampelschaltung. Daher bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall wahrgenommen und zur Klärung sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Erstellt durch: Michael Köhler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell