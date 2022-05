Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Eine 23-Jährige aus Gladbeck parkte am 25.04.2022, gegen 16 Uhr, ihren weißen Mercedes CLA auf dem Parkplatz am Bahnhof. Als sie am 01.05.2022, gegen 18 Uhr, wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, wies der Mercedes Lackkratzer am hinteren linken Stoßdämpfer auf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

Auf der Loestraße kam es zu einer Unfallflucht mit unbekanntem Verursacher. Beschädigt wurde ein schwarzer Audi Q7. Der Pkw wies Lackkratzer am hinteren rechten Stoßdämpfer auf. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5000 Euro. Der Unfall muss sich zwischen Samstagabend und Sonntagabend ereignet haben.

Recklinghausen

Zwischen Samstagabend und Montagvormittag kam es auf der Schaumburgstraße zu einer Sachbeschädigung mit Unfallflucht. Beschädigt wurde die Metalltür an der Laderampe der P&C Filiale. Diese lies sich heute nicht mehr öffnen, da der Schließbolzen verbogen ist. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

