POL-KN: (VS-Schwenningen) Zwei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall (13.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Montag gegen 11 Uhr auf der Sturmbühlstraße gekommen. Eine 57-jähriger bog mit einem Mercedes-Lastwagen von der Jägerstraße nach links auf die Sturmbühlstraße ein. Dabei stieß er mit einem stadtauswärts fahrenden 17-jährigen Fahranfänger mit einem Audi A1 zusammen und schob diesen noch auf einen geparkten BMW X5. Der Jugendliche und eine 47-jährige Mitfahrerin als Begleitperson erlitten leichte Verletzungen. Ihr Audi hatte nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert. Den Schaden hier bezifferte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Am Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am BMW X 5 ebenfalls in Höhe von geschätzt 5.000 Euro.

