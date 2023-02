Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus sowie eine angrenzende Wohnung - Täter auf frischer Tat ertappt - Flüchten ohne Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.02.2023:

Borken-Singlis

Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus sowie eine angrenzende Wohnung

TZ: Dienstag, 07.02.2023, 04:05 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen versuchten unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus sowie in eine angrenzende Wohnung in der Ehrenmalstraße in Borken-Singlis einzubrechen.

Die unbekannten Täter versuchten hierbei erfolglos bei dem Feuerwehrgerätehaus mehrere Fenster aufzuhebeln. Außerdem wurde erfolglos versucht ein Fenster aufzubohren. Die unbekannten Täter gelangten somit nicht in das Innere des Feuerwehrgerätehauses. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 2000,- EUR.

Zur gleichen Tatzeit versuchten die unbekannten Täter auch in eine Wohnung, die sich im gleichen Gebäude, also angrenzend an das Feuerwehrgerätehaus befindet, einzubrechen. Hier gelang es den unbekannten Tätern über ein gekipptes Fenster gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Der 73-jährige Bewohner wurde durch die Einbruchsgeräusche geweckt und ertappte einen unbekannten Täter auf frischer Tat. Dieser flüchtete daraufhin ohne Beute aus der Wohnung. Eine Beschreibung des flüchtigen Täters liegt nicht vor. Die Höhe des möglicherweise entstandenen Sachschadens liegt derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell